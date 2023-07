Napoli-Anaune Val di Non, dove vedere la partita

Saranno i dilettanti dell'Anaune Val di Non, come ormai da tradizione, a tenere a battesimo il Napoli 2023/2024 targato Rudi Garcia.

Gli azzurri affronteranno nella prima amichevole stagionale la squadra trentina giovedì 20 luglio a Dimaro, sul campo di Carciato, con calcio d'inizio alle ore 18.00.

Al momento non è prevista copertura televisiva nè streaming del match. NapoliToday, in ogni caso, aggiornerà i suoi lettori in tempo reale sull'andamento del match.