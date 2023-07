Napoli-Anaune, prima uscita stagionale con goleada per i campioni d'Italia | DIRETTA

Prima uscita stagionale per il Napoli 2023/2024 targato Rudi Garcia. Gli azzurri affrontano a Dimaro l'Anaune Val di Non, squadra trentina dilettante che, come da tradizione ormai, è l'avversaria della prima amichevole precampionato del ritiro in Val di Sole.

C'era grande curiosità per scoprire il primo undici titolare scelto dal neo allenatore azzurro. Il tecnico francese, come previsto, non ha fatto ricorso ai nazionali arrivati solamente negli ultimi giorni in ritiro.

Questa la formazione iniziale: (4-3-3) Contini, Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin.

? La formazione della nostra prima amichevole a Dimaro ?#NapoliAnaune



? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zKWjLpiwCA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 20, 2023

LA DIRETTA

90' Finisce 6-1 per il Napoli

89' Olivera con un rocambolesco gol sigla il 6-1

68' Iaccarino, con uno splendido tiro a giro da fuori area, sigla il 5-1

57' Coli Saco calcia di sinistro dal limite dell'area e trova l'angolino basso, per il 4-1 azzurro

50' Fallo di Marchisano in area, l'arbitro concede il penalty che Biscaro trasforma battendo Idasiak e accorciando le distanze per l'Anaune

49' Cioffi raccoglie l'assist di Marchisano dalla destra e sigla di testa il tris

46' Riparte il match con tanti cambi tra le fila partenopee

45' Finisce il primo tempo: 2-0 in favore degli azzurri

25' Raddoppio Napoli: Ambrosino dalla desta serve Vergara al centro che trova l'angolino basso e sigla la rete del 2-0

21' Politano trasforma dal dischetto, siglando il primo gol stagionale degli azzurri. 1-0

20' Vergara atterrato in area si procura un penalty

10' palo di Ambrosino, il Napoli sfiora il vantaggio con il centravanti procidano

7' Zerbin colpisce il palo, ma è in posizione di fuorigioco

5' Napoli subito all'attacco, l'Anaune resiste arroccato nella sua area di rigore