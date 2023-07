Napoli-Anaune, la prima formazione scelta da Rudi Garcia: gli undici titolari

C'era grande curiosità per scoprire il primo undici titolare scelto da Rudi Garcia. Il tecnico del Napoli, per la prima amichevole stagionale contro l'Anaune Val di Non in quel di Dimaro, come previsto, non ha fatto ricorso ai nazionali arrivati solamente negli ultimi giorni in ritiro.

L'allenatore francese, per il test contro i dilettanti trentini, ha scelto la seguente formazione: (4-3-3) Contini, Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin.