Napoli, in vendita i biglietti per la prima uscita stagionale: i prezzi

Sono in vendita i biglietti per la prima uscita stagionale del Napoli 2022/2023. Gli azzurri disputeranno la prima amichevole in Trentino giovedì 14 luglio al centro sportivo di Dimaro contro la Anaune Val Di Non, con calcio d'inizio alle ore 18.00.

Questi i prezzi dei biglietti se acquistati presso l'ufficio Info Dimaro:

Tribuna coperta 20 euro

Tribuna laterale 15 euro

Questi i prezzi, invece, se acquistati on line al seguente link https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=379515

Tribuna coperta 22 euro

Tribuna laterale 17 euro.