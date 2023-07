Primi gol stagionali per il Napoli di Rudi Garcia, che all'esordio in amichevole a Dimaro ha battuto per 6-1 i dilettanti dell'Anaune Val di Non. Ad aprire le marcature è stato Matteo Politano nel primo tempo su calcio di rigore. A chiuderle Olivera allo scadere.

Gli highlights del match tratti dal canale ufficiale Youtube della Ssc Napoli: