Victor Osimhen torna a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di Champions League contro l'Ajax. L'attaccante nigeriano, come previsto, è regolarmente tra i convocati per il match del Maradona.

L'ex Lille è assente dallo scorso 7 settembre, quando si infortunò nel corso di Napoli-Liverpool. Assente l'infortunato Rrahmani, che resterà ai box per un po' di tempo.

L'elenco completo dei convocati