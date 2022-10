Napoli-Ajax, Formisano: "La polizia ha individuato alcuni biglietti contraffatti, ci saranno controlli rigorosi"

“Per il match contro l’Ajax apriremo tutti i varchi di accesso allo stadio Maradona dalle ore 16, per cui invitiamo le persone ad anticiparsi quanto più possibile. Gli organi di polizia ci informano di aver già individuato alcuni biglietti contraffatti e quindi abbiamo la necessità di effettuare controlli rigorosi". A dirlo è l'head of operations del Napoli Alessandro Formisano, che attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha rinnovato l'appello ai tifosi ad anticipare l'orario di accesso allo stadio Maradona per il match di Champions League contro l'Ajax.

"Noi dal novembre del 2021 abbiamo un sistema di controllo accessi molto più moderno, efficace e veloce. Siamo anche dotati di palmari collegati in rete e wi-fi in tempo reale con l’aggiornamento delle vendite ai prefiltraggi, quindi abbiamo tutti gli strumenti necessari per tutelare i tifosi onesti, ovvero quelli che hanno un biglietto originale affinchè chi avesse un biglietto falso non possa privare nessuno del proprio posto legittimo", ha spiegato Formisano.