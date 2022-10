Napoli-Ajax, Spalletti: "Sarà come una finale, ci giochiamo la qualificazione" | VIDEO

"Con l'Ajax dobbiamo interpretare la gara come fosse una finale. Ci giochiamo la qualificazione in un Maradona pieno. Il ritmo delle gare europee è molto alto e noi dovremo avere l'approccio giusto". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa allo stadio Maradona alla vigilia del match di Champions League contro l'Ajax.

Insieme al tecnico azzurro ha parlato anche l'attaccante Giacomo Raspadori: "Dobbiamo alimentare la mentalità che stiamo costruendo partita dopo partita".

Tutte le dichiarazioni di Spalletti e Raspadori nel video della conferenza stampa tratto dal canale ufficiale Youtube della Ssc Napoli: