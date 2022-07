Napoli-Adana Demirspor 2-2: un gol e mezzo per Lozano

Finisce in parità la prima amichevole internazionale del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri impattano per 2-2 al Patini contro l'Adana Demirspor di Montella. Succede tutto nella ripresa, con un gol e mezzo di Lozano e due rigori subiti dai partenopei.

Le scelte degli allenatori

Spalletti schiera un undici titolare inedito, con Ostigard titolare accanto a Rrahmani, Demme e Gaetano a completare il centrocampo insieme ad Anguissa ed Elmas esterno alto a sinistra. Tra i turchi l'ex di turno Inler in campo dal primo minuto, con Balotelli che parte dalla panchina.

I quattro gol del match tutti nella ripresa

Dopo un primo tempo con poche emozioni, con Politano sugli scudi tra le fila azzurre, la girandola dei cambi nella ripresa rimescola le carte e stappa la partita. Al 56' il Napoli va in vantaggio con Lozano, che capitalizza al meglio in spaccata un cross di Kvaratskhelia. Al 73' i turchi pareggiano: Meret travolge Balotelli, che trasforma lui stesso il penalty concesso dall'arbitro. Al minuto 87 ancora un rigore per gli ospiti: stavolta a commettere il fallo è il neo entrato Olivera. Stavolta sul dischetto ci va Yusuf Sari, che trasforma battendo Meret. Nel recupero i partenopei evitano la sconfitta grazie ad un autogol di Cokcalis, che devia in rete un tiro sbilenco di Lozano.

Il tabellino

Napoli primo tempo (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Demme, Gaetano, Politano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti

Napoli secondo tempo (4-3-3): Meret, Di Lorenzo (67' Zerbin), Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (67' Olivera); Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Lozano, Ambrosino, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Adana Demirspor: Ozbir, Svensson (87' Manev), Samet, Tayyip, Rodriguez (87' Cokcalis), Ndiaye, Inler (63' Rakitskyi), Belhanda (46' Sari), Akintola, Assombalonga (46' Balotelli), Onyekuru. All. Montella

Arbitro: Camplone di Pescara

Marcatori: 56' Lozano, 74' Balotelli rig., 87' Sari rig., 91' Cokcalis aut.