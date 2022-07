Spalletti: "Buon test con l'Adana, contento per l'arrivo di Kim"

"Il test è andato bene, prima di tutto non si è fatto male nessuno e questo è importante. La squadra come corsa ha fatto il suo, come ritmo talvolta si sarebbe potuta anche risparmiare. Abbiamo sbagliato dei gol abbastanza facili, poi ci sono stati questi due episodi dei calci di rigore dove noi abbiamo un po' di responsabilità". Così Luciano Spalletti ha parlato al termine di Napoli-Adana Demirspor ai microfoni di Kiss Kiss Napoli tv.

Il tecnico azzurro ha parlato anche di Ambrosino e Gaetano: "Abbiamo voluto dare un premio ad Ambrosino ed è stato utile per lui come esperienza. Ho voluto dare spazio anche a Gaetano dall'inizio. Ha fatto cose buone".

Spalletti si è detto poi soddisfatto dell'arrivo di Kim: "Sono contento dell'arrivo di Kim, è un bravissimo ragazzo e un buon calciatore. Bisogna vedere come si adatterà al nostro calcio. E' fisico, è sufficientemente tecnico, ha forza e carattere".