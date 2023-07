Napoli, tutte le date della stagione 2023/2024: campionato e coppe

Sarà una stagione ricca di impegni, quella 2023/2024, per il Napoli, sia in Italia che in Europa. Gli azzurri dovranno difendere il titolo di campione d'Italia, oltre che disputare la Supercoppa Italiana, da quest'anno in una rinnovata formula, e la Champions League, obiettivo dichiarato della società.

Queste tutte le date salienti della stagione azzurra:

Campionato

Si parte il 19 agosto 2023, si chiude il 26 maggio 2024. Non ci sarà la sosta natalizia.

Champions League

Fase a gironi dal 19 settembre al 13 dicembre 2023

Sorteggio il 31 agosto a Nyon

Supercoppa Italiana

4 e 5 gennaio le semifinali (il Napoli affronterà la Fiorentina)

8 gennaio la finale.

Coppa Italia

Il Napoli, testa di serie numero 2, entra in scena direttamente agli ottavi di finale. Le gare si giocheranno fra il 5 dicembre 2023 e il 18 gennaio 2024.

La finale è prevista per mercoledì 15 maggio 2024.