Napoli 33 | L'era Benitez: l'internazionalizzazione, due trofei e un'estate da re sul mercato (2013-2015)

Nell'estate del 2013 comincia nel Napoli la "Rafa-revolution". Archiviata con un secondo posto e con la qualificazione diretta in Champions League l'era Mazzarri dopo quasi quattro stagioni, a Castel Volturno è tempo di dire addio al 3-5-2, utilizzato per quasi 7 anni di fila dai tempi di Reja in Serie B.

Lasciano la maglia azzurra alcuni grandi protagonisti della storia recente del club partenopeo come Morgan De Sanctis, Hugo Campagnaro, Gianluca Grava che appende gli scarpini al chiodo, ma soprattutto Edinson Cavani. L'attaccante uruguaiano passa al Psg per 64 milioni di euro più bonus. Con i soldi ricavati dalla cessione del 'Matador' e l'appeal di Benitez, il Napoli domina il mercato, facendo vivere ai propri tifosi un'estate da sogno come forse mai nella storia azzurra. Arrivano Gonzalo Higuain, Raul Albiol e Josè Maria Callejon dal Real Madrid, Pepe Reina in prestito dal Liverpool, Mertens dal Psv, il portiere brasiliano Rafael dal Santos ed un promettente Duvan Zapata dall'Independiente.

Gli azzurri, nella nuova veste del 4-2-3-1, partono subito alla grandissima in campionato con 6 vittorie nelle prime 7 giornate, tra cui quella prestigiosa in casa del Milan. In Champions League all'esordio i vice campioni del Borussia Dortmun cadono al San Paolo sotto i colpi di Higuain e Insigne. I partenopei regalano gol e spettacolo in campo, ma una serie di infortuni ne complicano un po' il cammino, tanto che a novembre sono costretti a ricorrere al mercato degli svincolati per ingaggiare il terzino francese Reveillere.

La delusione Champions

Una cocente delusione arriva la sera dell'11 dicembre 2013, quando nonostante la vittoria al San Paolo per 2-0 sull'Arsenal, gli uomini di Benitez vengono eliminati dalla Champions League, arrivando terzi nel girone per la differenza reti. Indimenticabili le lacrime di Gonzalo Higuain a fine partita.

A gennaio arrivano dal mercato tre rinforzi: Ghoulam, Jorginho e Henrique, mentre saluta il capitano Paolo Cannavaro, direzione Sassuolo. In campionato gli azzurri si consolidano stabilmente al terzo posto, alle spalle del duo di testa formato da Juventus e Roma. In Coppa Italia il cammino è spedito. Dopo aver eliminato Atalanta e Lazio, sulla strada del Napoli ci sono i giallorossi capitolini allenati da Rudi Garcia. Dopo la sconfitta per 3-2 all'Olimpico, i partenopei in un memorabile match di ritorno con Maradona sugli spalti, regolano Totti e compagni con un sonoro 3-0 e volano in finale. In Europa League a marzo arriva l'eliminazione agli ottavi per mano del Porto. In Serie A la Juve dei record di Antonio Conte cade al San Paolo per 2-0 in un match senza appello per i bianconeri.

La tragica notte di Roma

Il 3 maggio 2014 è una notte che entra nella storia del Napoli per una vittoria macchiata dallo sconcerto e dalla tristezza. E' la serata che porterà alla morte di Ciro Esposito e degli scontri in quel drammatico pre-partita non lontano dallo stadio Olimpico. Con il pubblico in silenzio sugli spalti ed in apprensione per le sorti del giovane tifoso ferito gravemente con colpi di arma da fuoco da un tifoso della Roma, Daniele De Santis, gli azzurri battono comunque la Fiorentina nella finalissima di Coppa Italia per 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e alla rete nel finale di Mertens. In campionato gli azzurri chiudono al terzo posto a quota 78, eguagliando il primato di punti raggiunto da Mazzarri.

La 'fatal' Bilbao

Con il terzo posto in campionato nell'anno precedente, il Napoli è costretto a disputare i preliminari di Champions League. L'urna mette gli azzurri di fronte agli ostici spagnoli dell'Athletic Bilbao. Il club partenopeo fa molto poco sul mercato fino al doppio confronto con i baschi. Vanno via Federico Fernandez, Behrami, Dzemaili, Pandev e soprattutto Pepe Reina. Arrivano Andujar, un giovane Kalidou Koulibaly, e lo spagnolo Michu in prestito, oltre al rientro di Gargano. In porta si punta sul brasiliano Rafael, reduce da un grave infortunio al ginocchio. Il 19 agosto si gioca al San Paolo la gara di andata, con tanti azzurri reduci dai mondiali appena rientrati. Hamsik e compagni non riescono ad andare oltre l'1-1 casalingo firmato Higuain, sprecando numerose occasioni da rete per vincere la partita. Memorabile di quella serata il famoso passaggio all'indietro di Michu nonostante la buona posizione in area per calciare in porta. Al ritorno, 8 giorni dopo, il Napoli passa in vantaggio ad inizio ripresa con un gol di "Marekiaro", poi i padroni di casa con un micidiale quarto d'ora rifilano tre gol a Rafael, spedendo i partenopei in Europa League. In chiusura di mercato arrivano anche De Guzman e David Lopez, ma la delusione è latente. L'inizio del campionato va tra alti e bassi, ma gli azzurri restano sempre e comunque in zona europea. In Europa League l'accesso alla fase eliminatoria è abbastanza agevole, con quattro vittorie su sei partite nel girone.

La vittoria di Doha

Il 22 dicembre 2014 Napoli e Juventus si contendono la Supercoppa Italiana a Doha. I bianconeri partono subito forte e passano in vantaggio con Tevez dopo soli 5 minuti. Nella ripresa Higuain pareggia. Si va ai supplementari, dove ancora una volta i due attaccanti argentini vanno in gol, con il pareggio azzurro che arriva al 118'. Si va ai calci di rigore, con una serie lunghissima di penalty. Decide Koulibaly, nono tra i partenopei a calciare. Esplode la gioia dei partenopei, con capitan Hamsik che alza il secondo trofeo nel giro di pochi mesi.

Europa League, la finale sfiorata

Dopo la sosta natalizia, il Napoli riparte bene in campionato e si lancia all'assalto delle posizioni Champions. A gennaio arrivano Strinic e Gabbiadini. In Coppa Italia, dopo aver eliminato Udinese agli ottavi e Inter ai quarti, la seconda finale consecutiva sfuma a causa della vittoria in extremis della Lazio in semifinale per 1-0 al San Paolo.

Ma il vero grande obiettivo stagionale diventa l'Europa League. Gli azzurri come un rullo compressore travolgono prima il Trabzonspor e poi la Dinamo Mosca. Ai quarti di finale è storia la vittoria per 4-1 in casa del fortissimo Wolfsburg di De Bruyne, Luiz Gustavo, Perisic e Dost. In semifinale gli azzurri pescano gli ucraini del Dnipro e sembrano favoriti per accedere in finale. Le cose, però, non vanno nel migliore dei modi. Gli arbitraggi, sia all'andata che al ritorno, lasciano a dir poco sconcertati, tanto che nella sala stampa del San Paolo, dopo il primo match, irrompe Aurelio De Laurentiis che attacca duramente e pubblicamente il presidente della Uefa Platini. Dopo l'1-1 a Napoli, con una serie di gol falliti, è fatale l'1-0 del ritorno a Kiev. Il sogno si infrange.

Il rigore sbagliato da Higuain, Benitez va al Real Madrid

La stagione del Napoli si chiude con un'altra delusione. Nell'ultima giornata di campionato gli azzurri ospitano la Lazio, diretta concorrente per il terzo posto. Ad un quarto d'ora dalla fine, sul 2-2, i partenopei hanno la grande occasione di segnare il gol vittoria e volare ai preliminari di Champions. Higuain, però,.sbaglia un calcio di rigore e i capitolini nel finale vincono 4-2. La squadra finisce quinta in classifica e Benitez saluta, coronando il sogno di allenare il Real Madrid, squadra nella quale era cresciuto.