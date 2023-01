"Giusto inserire anche il Collana tra i siti candidati ad ospitare il museo dedicato a Maradona"

“Riteniamo giusto inserire anche lo stadio Collana del Vomero tra i siti candidati a ospitare il museo dedicato a Diego Armando Maradona. Parliamo di un impianto sportivo che ha un grande trascorso storico con il Napoli calcio, dove hanno giocato campioni simbolo della squadra come Omar Sivori, Luis Vinicio, Bruno Pesaola, Hasse Jeppson, Ottavio Bugatti e tanti altri campioni azzurri fino agli anni 50". Questa la proposta formulata dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere di Europa Verde della V Municipalità di Napoli Gennaro Nasti.

"Si tratta - proseguono Borrelli e Nasti - di un impianto regionale, attualmente affidato in concessione, con diversi spazi ancora da ristrutturare. Ricordiamo che attualmente sono in corso i lavori per la nuova piscina e ne seguiranno altri. Con i soldi già stanziati si potrebbero benissimo adibire a museo alcuni locali non solo per Maradona, ma per il Napoli in generale. Lo stadio, inoltre, è situato proprio all’uscita della fermata Quattro Giornate della linea Metro 1, in una zona molto ben servita dai mezzi pubblici. Sarebbe così facile per i tantissimi appassionati raggiungere il museo in modo veloce e sostenibile”.