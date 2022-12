De Luca: "Museo di Maradona? Idea bellissima, ma chi paga?" | VIDEO

"Museo di Maradona? E' un'idea bellissima, mi manca solo un particolare: chi paga? E qui mi viene qualche brivido. Vorrei che arrivasse la notizia che la Regione non è il bancomat universale, perchè qui tutti gli infelici del mondo vengono a Santa Lucia! E' vero che siamo in un'epoca di solidarietà cristiana, che è Natale. Poi ovviamente abbiamo un ottimo rapporto con De Laurentiis, ricordo che abbiamo già investito 28 milioni di euro per rifare lo stadio San Paolo". Così Vincenzo De Luca ha commentato l'ipotesi, emersa nelle ultime ore, di realizzare a Napoli un museo dedicato a Maradona.

"Comunque il Museo Maradona, soprattutto dopo la vittoria dell'Argentina, credo sia una bella idea sinceramente, una bella testimonianza di valori sportivi. Considero questa idea di De Laurentiis molto positivamente e aspetto di capire il resto. Devo limitare un po' i dialoghi, perchè ogni dialogo mi costa! Credo che vada riconosciuto il lavoro fatto. Devo dire che il Napoli di oggi è la squadra più bella per qualità di gioco. Ci auguriamo arrivi fino in fondo", ha aggiunto il presidente della Regione Campania.

(video di M.Romano/NapoliToday)