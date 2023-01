Museo Maradona: "Realizziamolo in un grande ex cinema"

Un museo dedicato a Diego Armando Maradona è sempre più nella mente di tifosi e rappresentanti istituzionali. Dopo la proposta avanzata da Aurelio De Laurentiis, avallata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca e dal Comune, è intervenuto anche il consigliere comunale Luigi Musto, indicando una possibile location: "Mi sentirei di proporre l'ex Cinema Rivoli, nel Rione Luzzatti. Una grande struttura anch'essa, inutilizzata da tempo, che porterebbe un'impulso forte ad una parte di Napoli Est che da molto aspetta una nuova scintilla positiva per rilanciarsi, dopo aver dimostrato le proprie potenzialità con il set de 'L'Amica Geniale'. La stessa struttura si potrebbe usare per omaggiare e pensare a forme museali diverse per altri grandi napoletani che abbiamo amato e che restano soprattutto per le nuove generazioni e per i tanti giovani che incontriamo, ancora punti di riferimento. Ho proposto tutto questo al Sindaco e agli organi preposti nell'ottica comune della valorizzazione della Napoletanita' attraverso grandi personaggi che ci hanno resi fieri dell' unicita' Partenopea".