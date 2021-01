Museo di Maradona al Centro Paradiso di Soccavo: "Tv svedese interessata al progetto"

"Stamane ho incontrato l'Assessore Regionale al Bilancio e alle Finanze Ettore Cinque per accelerare la realizzazione del museo dedicato a Maradona presso il Centro Sportivo Paradiso. E' stato sicuramente un incontro proficuo". E' quanto afferma in una nota il consigliere regionale campano Pasquale Di Fenza.

"La mia idea progettuale risulta riscuotere già interesse da parte di chi guarda a Napoli da vari angoli del mondo. Oggi sono stato anche contattato dalla giornalista Jennifer Wegerup del principale canale nazionale svedese Sverige Television per parlare di un luogo, quale è il centro di Soccavo, che diventerà visitabile e contribuirà ad arricchire il patrimonio culturale della nostra città. Come Moderati ci siamo battuti e continueremo a batterci affinchè venga dato il giusto valore a quella che è non solo storia calcistica, ma anche storia della cultura più recente di Napoli e della Campania", conclude il consigliere Di Fenza.