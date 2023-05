Calciomercato Napoli - Per l'attacco spunta l'occasione Dembele a parametro zero

Moussa Dembelé è una delle grandi occasioni del mercato europeo per la prossima estate. Il 27enne centravanti francese, ex Fulham, Celtic e Atletico Madrid, si libererà dal Lione il prossimo 30 giugno a parametro zero.

Sono tante le squadre che avrebbero messo il classe 1996 nel mirino e tra queste ci sarebbe anche il Napoli, secondo 'rumors' provenienti da Oltralpe. Gli azzurri potrebbero vagliare l'ingaggio di Dembelé in caso di addio di Victor Osimhen, oggetto dei desideri di alcuni dei principali club della Premier League.

Autore di oltre 140 gol in carriera e reduce da 23 gol in stagione con la maglia del Lione nel 2021/2022, in questa annata Dembelé ha trovato meno spazio a causa del ritorno di Alexandre Lacazette, un vero e proprio 'totem' della storia recente dell'Olympique Lyonnais.