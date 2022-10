Mourinho: "Napoli favorito. Come si ferma Kvara? Posso scalciarlo se passa vicino a me!" | VIDEO

"Noi domani andremo a fare il nostro gioco, con l’obiettivo di vincere la partita. Il Napoli è favorito, il Napoli è una grande squadra, il Napoli segna tanto, il Napoli difende bene. È tutto il Napoli. Noi andiamo là e vedremo cosa possiamo fare. Non c’è tanto da dire, affrontiamo la prima in classifica. Una squadra prima in classifica dopo 10 gare ha già un significato, magari dopo due o tre turni no, ma dopo 10 – con 30 punti a disposizione – c’è un significato. Questo lo sappiamo, giochiamo contro la capolista. Abbiamo il diritto di giocare, abbiamo il diritto di pensare che vogliamo tanto giocare. L’opinione generale è che il Napoli è favorito, ma qualche volta il favorito perde”. Così l'allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli.

Lo 'special one' ha parlato anche del collega ed amico Luciano Spalletti: "Non ho ancora sentito la sua conferenza, ma non credo che bluffi. Che è mio amico, è vero. Che ci rispettiamo, è vero. Lui è un bravissimo allenatore, io non sono scarso. Non c’è ipocrisia, è tutta verità. Lui sa che può vincere domani, ma sa anche che può perdere. Lui sa che la sua squadra è top, ma lui sa che non è facile. Non c’è bluff, è tutto onesto. Pensate che lui può andare in conferenza stampa e dire che può vincere agevolmente? Loro sono primi, ma anche noi siamo quarti dopo 10 partite. Il quarto non è scarso. E questo Luciano lo sa".

Siparietto finale su Kvaratskhelia: "Come si ferma? Magari lo posso scalciare se passa vicino a me! Scherzi a parte, adesso è troppo facile dire che erano tutti interessati. L’unica cosa che interessa è che il Napoli ha scelto bene, lui ha scelto bene il Napoli. Loro ora hanno un grandissimo giocatore”.

La conferenza stampa integrale di Mourinho tratta dal canale ufficiale Youtube della As Roma: