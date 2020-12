"Capitano del mio cuore, non morirai mai": le bellissime parole di Diego Junior per Maradona

Molto toccanti le parole che Diego Maradona Junior, figlio partenopeo del Pibe e Cristiana Sinagra, ha dedicato la scorsa notte su Facebook al papà scomparso poche settimane fa.

"Quanto sono stato felice con te - scrive Diego Jr., che adesso fa l'allenatore - non potevi nemmeno immaginarlo, solo guardandoti accanto a me mi sentivo invincibile!!!! quanto mi mancherà questo abbraccio per la mia vita, tu non puoi nemmeno immaginarlo, quanto mi mancherà sedermi con te a guardare una partita del nostro caro Napoli!! E i miei figli?? come faranno senza un nonno così amorevole??? ti prometto che saranno sempre dalla tua parte, che ti difenderanno sempre e che gonfiano sempre il petto parlando del nonno!!! Papà capitano del mio cuore non morirai mai perché ti amerò fino all'ultimo respiro che avrò!! Aspettami e vienimi a cercare tu quando arriverà la mia ora, perché ti ho sempre voluto accanto a me perché un figlio accanto a un padre non ha paura di niente! Buon viaggio 10 del mio cuore!! Ti amo".