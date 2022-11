Morte Maradona, Diego jr: "Cancellerei questo giorno dal calendario"

Il figlio del Pibe de oro ha posato un mazzo di fiori davanti al murale dei Quartieri spagnoli che ritrae il padre: "Devono pagare per la sua morte. Non avrò pace finché non sapremo che cosa è successo in quei giorni"

"E' bello vedere napoletani e argentini celebrare mio padre, ma se potessi io cancelleri questo giorno dal calendario". Diego Armando Maradona jr appare provato e commosso quando poco dopo le 13 arriva ai Quartieri spagnoli per posare un mazzo di fiori davanti al murale che ritrae il padre, nel giorno del secondo anniversario della morte.

"E' un giorno triste - dice - mi riporta alla mente ricordi dolorosi che preferirei cancellare. Andiamo avanti, anche se non è facile. L'affetto della gente verso mio padre allevia un po' il mio dolore". In Argentina prosegue il processo per stabilire eventuali responsabilità di medici e altre persone vicine al Dios nei suoi ultimi giorni di vita.

"Mi chiedono sempre dei soldi e dell'eredità - prosegue Diego jr - ma quello che mi interessa è il processo, perché devono pagare tutti quelli che hanno contribuito alla morte di mio padre. Finché sarò in vita non darò loro tregua e se non dovessi esserci più, ci saranno i miei figli. Sono stati bravi a prendere i soldi quando c'era da prendere, ma quando dovevano curarlo non sono stati così bravi".