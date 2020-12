Ferlaino su Maradona: “Riesumazione del corpo di Diego? Lo lascino in pace”

“Lasciassero in pace Maradona: a noi che lo amiamo Maradona non interessa nulla dell'eredita, di dove vanno a finire i suoi soldi e se ne avesse o no non ce ne frega assolutamente niente”. Lo dice Corrado Ferlaino, lo storico presidente degli scudetti del Napoli con il Pibe de Oro da lui assolutamente voluto in squadra., intervenuto a "La politica nel pallone" di Gr Parlamento Il riferimento è alla possibilità che venga riesumato il cadavere del calciatore scomparso per le querelle legate all'effettiva parentela degli eredi.

“Ho lottato molto per averlo in squadra e poi inquadrarlo - ricorda poi Ferlaino. Ma inquadrare i geni è cosa difficilissima, vanno lasciati fare". Quando ha sapito della sua morte "mi sono sentito male ma anche qui a Napoli ci stiamo abituando, la vita è fatta così”. Ferlaino pagò il fuoriclasse argentino 13,5 miliardi di lire, “ed era il giocatore più pagato. Oggi avrebbe i prezzi di Messi o Neymar, noi a quei tempi avevamo rischiato la serie B e io a stento avevo pagato gli stipendi ai giocatori”.