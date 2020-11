De Laurentiis: "Lo stadio si potrebbe chiamare San Paolo-Maradona"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni dell'emittente francese Rmc Sport della morte di Diego Armando Maradona: "E' una tristezza infinita per tutta la città, per tutti i tifosi del Napoli. Maradona è stato l'irripetibile fenomeno del calcio. Nessuno è paragonabile a lui. E' stato unico, come un quadro del calcio. Con il Napoli ha fatto qualcosa di eccezionale. La reazione del popolo napoletano la si può immaginare".

"Domani sera, in occasione del match con il Rijeka, vorrei far passare il suo volto durante tutta la partita. Spero la Uefa ci autorizzerà. Credo sia il minimo. Potrebbe essere un'idea chiamare lo stadio San Paolo-Maradona. E' qualcosa che si può immaginare", ha concluso il patron azzurro.