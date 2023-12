Gli riferiscono la notizia della morte di Juliano: Altafini scoppia in lacrime

Non sapeva della scomparsa del suo ex compagno di squadra Antonio Juliano ed è scoppiato a piangere quando gli è stata riferita la notizia. Così Josè Altafini ha reagito quando ha appreso della dipartita dell'ex capitano del Napoli.

A raccontare il retroscena è stato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio: "Abbiamo contattato Josè Altafini per chiedergli di intervenire in diretta per esprimere un pensiero su Juliano, ma non sapeva di questa brutta notizia. E’ scoppiato a piangere, ma non è voluto intervenire”.