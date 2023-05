Monza-Napoli, i convocati di Spalletti: due assenti tra gli azzurri

Sono 25 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per il match in casa del Monza, in programma domenica pomeriggio all'U-Power Stadium. Il tecnico deve rinunciare agli infortunati Mario Rui e Lozano, mentre recupera Gollini dopo i problemi degli ultimi giorni.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, l'allenatore del Napoli in conferenza stampa ha annunciato l'impiego dal primo minuto di qualche calciatore che ha giocato meno nel corso della stagione. Tra questi Bartosz Bereszynski, che partirà dall'inizio al posto di capitan Di Lorenzo contro i brianzoli.

L'elenco dei convocati