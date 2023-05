Spalletti: "Perdere dà sempre fastidio. Il Napoli ha dimostrato di saper programmare e scegliere calciatori di qualità"

"Perdere dà sempre un po' di fastidio, non solo a me ma anche alla squadra. Ai ragazzi, però, vanno fatti solo complimenti per la stagione splendida. In questo momento per vari motivi può capitare che ci sia meno pulizia e brillantezza di gioco. Il livello di qualità però noi ci teniamo a tenerlo sempre alto. Questi ragazzi sanno che l'autodisciplina è importante e hanno sempre risposto bene sotto questo profilo. Adesso bisogna terminare bene il campionato ed essere bravi fino alla fine". Così Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Monza-Napoli.

Kvaratskhelia

"Conosciamo le sue qualità. In fase offensiva sa fare tantissime cose ed ha varietà di colpi. Deve migliorare sulla fase difensiva, ma Kvara è un giocatore stratosferico".

La programmazione futura

"Il Napoli ha dimostrato di saper programmare e scegliere calciatori di qualità. E' una società che da tempo ha saputo muoversi in maniera eccellente sul mercato".