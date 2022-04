Carmando e la monetina di Alemao: "Qualcuno ama alimentare leggende. Napoli 51, Milan 49 la classifica finale"

"La storia la conosco bene, diventa un classico ogni volta che il Napoli gioca in casa dell’Atalanta. Non si parla d’altro e non si parla che di me: facciamoci una risata, avrebbe detto l’immenso Totò". Così Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport dell'episodio del 1990, quando il centrocampista azzurro Alemao fu colpito da una monetina (un accendino in realtà) lanciata dagli spalti dai tifosi dell'Atalanta nel corso del match di campionato contro la squadra partenopea.

"Io non ho nulla da aggiungere, né devo difendermi: la vicenda è semplice nella sua dinamica, tra l’altro parlano le immagini, i referti medici. Siamo persone serie, se permettete, lo dice la storia personale", afferma Carmando.

"Il processo si arricchisce sempre di nuove interpretazioni. E nessuno che invece ricordi la classifica finale: Napoli 51 punti, Milan 49. Dunque, scudetto a prescindere, se non sbaglio. Ma c’è qualcuno a cui piace alimentare questa leggenda!", conclude lo storico massaggiatore azzurro.