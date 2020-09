Allan, la moglie saluta Napoli: "Non voglio dire addio, ma arrivederci"

Thais Valentim Marques, moglie dell'ex centrocampista del Napoli Allan, passato nelle scorse settimane all'Everton, ha voluto salutare la città con un bel post sui social.

"Napoli, non mi rendevo conto di quanto mi mancherai, finché è arrivato il giorno di salutarci. Il momento di andare via della città che è stata casa mia per 5 anni. Sono grata a Dio per tutto quello che ho vissuto qui... Vado via portando tanti bei momenti nel cuore, amicizie vere e tanti insegnamenti! Quante belle persone ho conosciuto!!! Che esperienza di vita è stata per me. Non voglio dire addio, ma un arrivederci... sicuramente ci vediamo tante altre volte. Grazie di tutto!!! Sei unica!!!", scrive Thais su Instagram.