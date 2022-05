Calciomercato Napoli - Idea Mkhitaryan a parametro zero

Henrikh Mkhitaryan potrebbe diventare uno degli uomini mercato delle prossime settimane. Il fantasista armeno ha il contratto in scadenza con la Roma al 30 giugno e non ha ancora prolungato l'accordo con il sodalizio capitolino.

Tra le squadre che starebbero pensando all'ex Borussia Dortmund e Manchester United a parametro zero ci sarebbe anche il Napoli, come rivelato dal giornalista di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà.

"Mkhitaryan: la Roma vuole il rinnovo. Ma occhio alle sorprese: in Italia Inter e Napoli in quest’ordine. In Premier sondaggi di Tottenham e Aston Villa", scrive il noto esperto di calciomercato su Twitter.