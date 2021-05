Raiola: "Se mi sento napoletano? Sono più cittadino del Mondo"

Il potente procuratore commenta le sue origini campane in un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As

Partito da Nocera Inferiore, è diventato uno dei procuratori sportivi più influenti del Mondo. Stiamo parlando di Mino Raiola, l'agente, tra gli altri, di Ibrahimovic, Mario Balotelli, Halaaand e, fino qualche tempo fa anche di Lorenzo Insigne.

Eppure, Raiola nonsembra particolarmente legato alle sue origini. In un'intervista rilasciata al quotidiano spagnolo As e riportata dal Corriere dello Sport, il procuratore ha dichiarato: "Se mi sento napoletano? Mi sento più un cittadino del mondo, sono andato via troppo piccolo. Ho avuto un’infanzia fantastica. I miei genitori hanno lavorato sodo, sono dovuti emigrare per dare ai loro figli un futuro migliore, come tanti, e sono andati ad Amsterdam. I miei due fratelli erano già nati in Olanda, ma erano nove nella famiglia di mia madre, quindi ho 47 cugini e cugini.