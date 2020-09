Calciomercato, per Milik ci sono altre pretendenti: il Newcastle bussa alla porta

Dopo aver - involontariamente - fatto saltare il passaggio di Dzeko alla Juventus (non essendosi accordato con il Napoli per il passaggio alla Roma), il centravanti Arkadiusz Milik torna al centro del mercato. Il polacco, che vive ormai da separato in casa Napoli, sarebbe ancora molto appetito, considerata la giovane età e il prezzo relativamente contenuto del cartellino. Secondo il Corriere dello Sport tra le pretendenti c'è il Newcastle, che si era già fatto avanti aclune settimane fa salvo poi defilarsi dopo l'offerta della Roma.

Oggi il club del nord dell'Inghilterra torna alla carica e lo farebbe con un'offerta che potrebbe far saltare il banco.