Milik: "Non sono il primo e l’ultimo giocatore a vestire le maglie di Napoli e Juve. Volevo andare via da Napoli"

Nel corso della presentazione come nuovo giocatore della Juventus, Arkadiusz Milik ha risposto anche ad alcune domande sul Napoli e sul suo passato in azzurro.

"La sfida con il Napoli? La verità è che non ho guardato il calendario. Ora l'importante è giocare contro lo Spezia, quando giochiamo a Napoli non so. Cosa non ha funzionato in azzurro? Volevo andare via, le cose non sono andate come volevano tutti e sono finito fuori rosa".

"Quando ero a Napoli erano sempre partite speciali quelle contro la Juve. Non sono il primo e l’ultimo giocatore a vestire entrambe le maglie, ora gioco nella Juve ed è quello l'importante", le parole del centravanti polacco riportate da Sky Sport.