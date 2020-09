Milik, svolta Ancelotti: il polacco verso l'Everton

La telenovela di Arkadiusz Milik, che vede il cartellino del polacco del Napoli in (s)vendita dall'inizio della sessione di calciomercato, potrebbe essere vicina alla sua conclusione.

Le piste italiane sono sfumate, ed è la Premier adesso la destinazione più probabile per l'attaccante in uscita. Stando a quanto scrive oggi in edicola Tuttosport, "l’Everton allenato con profitto da Carlo Ancelotti, tre vittorie nelle prime tre partite, si sarebbe convinto a sborsare i 25 milioni che il club partenopeo chiede". Ma sempre facendo attenzione "alla concorrenza del Tottenham".

Intanto Ancelotti è partito non bene ma benissimo. Ieri ha vinto 2-1 sul terreno del Selhurst Park di Londra, dove gioca il Crystal Palace, proseguendo la sua marcia: l'Everton guida la Premier League con 9 lunghezze e +3 su Leicester, Arsenal, Liverpool (che devono ancora giocare) e Crystal Palace.