Milik e l'ironia su De Laurentiis via Instagram, arriva la risposta del Napoli

Il San Valentino da "tempo delle mele" di Arek Milik, che ieri ha postato su Instagram una story d'amore tutta dedicata (ironicamente, inutile anche a dirsi) al suo ex presidente Aurelio De Laurentiis, non poteva oggi non ricevere risposta sull'account ufficiale Instagram del Napoli.

Il Totò che campeggia sulla story azzurra non può che riferirsi al polacco, peraltro con una citazione evidentemente di marca De Laurentiis: "Signori si nasce, e io [modestamente] lo nacqui". Come dire, meglio non parlarne (Di cosa? Non lo sapremo mai...).

Eppure la citazione di Totò è in parte sbagliata: Totò ironizzava sui "signori" con quella frase, sottolineandone più la bassezza che la virtù.