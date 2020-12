CALCIOMERCATO NAPOLI - Marca: "Milik possibile sostituto di Diego Costa all'Atletico Madrid"

Arkadiusz Milik irrompe sulla scena del mercato spagnolo. Il centravanti del Napoli, infatti, sembra essere il candidato numero uno per rinforzare l'attacco dell'Atletico Madrid.

Secondo quanto si legge sulla prima pagina del noto quotidiano sportivo iberico "Marca", infatti, potrebbe essere proprio il polacco il sostituto designato di Diego Costa, pronto a rescindere il suo contratto con i 'colchoneros'.

Per Marca gli ottimi rapporti tra Napoli e Atletico Madrid potrebbero favorire un accordo per gennaio, con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto dell'ex Ajax con il sodalizio partenopeo. Quel che è certo, però, è che il club madrileno non sembra intenzionato a sborsare i 18 milioni di euro richiesti dagli azzurri negli ultimi mesi.

La prima pagina di Marca