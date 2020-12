Milik, distanza tra Napoli e Atletico Madrid: stavolta, però, l'attaccante può partire davvero

L'avventura di Arkadiusz Milik a Napoli potrebbe davvero giungere ai titoli di coda nelle prossime settimane.

L'entrata in scena di un top club come l'Atletico Madrid, che peraltro gli consentirebbe di non perdere gli Europei, potrebbe far desistere il centravanti polacco dal 'sogno Juve'.

L'addio di Diego Costa ai 'colchoneros' spiana la strada al possibile arrivo dell'ex Ajax nella capitale spagnola.

La distanza tra la potenziale offerta del club iberico e la richiesta della società di De Laurentiis c'è, ma trattandosi di un club estero e non di una diretta concorrente italiana, gli azzurri potrebbero essere meglio disposti a trovare un punto d'incontro con i madrileni ed evitare di perdere il calciatore a parametro zero.

Un'intesa per una cifra intorno ai 10 milioni di euro (magari anche attraverso l'inserimento di qualche piccolo bonus) per il cartellino del giocatore potrebbe essere trovata, accontentando tutte le parti in causa della trattiva.