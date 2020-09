Calciomercato, tra Milik, Roma e Napoli trattative ancora in corso: in stand by Dzeko

Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio il passaggio di Milik alla Roma non è ancora certo. Il centravanti polacco dovrebbe infatti risolvere alcune questioni: "Prima di trasferirsi ufficialmente alla Roma, il calciatore deve risolvere con il Napoli alcune questioni, legate a stipendi arretrati e altri contenziosi: circa un milione di euro balla tra le parti"; ha detto Di Marzio. "Un vero e proprio braccio di ferro è allora in corso tra giocatore e società, con la trattativa con i giallorossi che - inevitabilmente - è finita in stand by. Bloccatasi - per il momento - la trattativa tra la Roma e Milik, anche l'operazione che porterebbe Dzeko alla Juve è stata interrotta: i giallorossi, prima di privarsi del bosniaco, vogliono essere certi di aver trovato il giusto sostituto".

