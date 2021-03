Salvini su Milan-Napoli: “Sconfitta dei rossoneri meritata”

"Fa sempre dispiacere perdere in casa, ma non sono tra quelli che contestano l'arbitro, abbiamo giocato male e meritato di perdere". Così Matteo Salvini, ospite di Radio Marte, dopo la sconfitta del Milan, ieri sera in campionato, in casa contro il Napoli.

"Non è stato - spiega - un Milan-Napoli come quelli del passato". "Chi segna vince - conclude - a me non interessa il var, qualcuno dei rossoneri non è a livello".