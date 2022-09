Milan-Napoli, Spalletti può sorridere: recuperato Lozano

Luciano Spalletti può sorridere in vista dell'attesissimo big match contro il Milan in programma domenica sera a San Siro. Il tecnico del Napoli, che dovrà ancora fare a meno dell'infortunato Osimhen, ritrova Hirving Lozano, assente nella trasferta di Champions League in Scozia contro i Rangers Glasgow.

L'attaccante messicano ha svolto l'intera seduta di allenamento del venerdì in gruppo e dunque tornerà a disposizione per la sfida contro i rossoneri.

Ancora ai box Diego Demme: il centrocampista italo-tedesco ha svolto allenamento personalizzato in campo e per rivederlo a disposizione bisognerà attendere dopo la sosta per le nazionali, al pari di Osimhen che ha svolto terapie.

Non va meglio a Pioli che dovrà rinunciare allo squalificato Leao e agli infortunati Rebic e Origi, oltre che ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi. Sulla trequarti rossonera a contendersi un posto ci sono Saelemaekers e Brhaim Diaz. Nel Napoli, invece, i ballottaggi principali saranno quelli tra Raspadori e Simeone per il ruolo di centravanti e tra Mario Rui e Olivera per quello di terzino sinistro.