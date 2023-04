Milan-Napoli, Lozano centravanti per sorprendere i rossoneri? L'ipotesi

Luciano Spalletti è alle prese con una sorta di emergenza attacco in vista della gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

L'allenatore azzurro dovrà rinunciare sicuramente a Simeone e con ogni probabilità a Victor Osimhen, con Raspadori reduce da un lungo stop che è sceso in campo da titolare venerdì scorso a Lecce dopo un po' di mesi.

Tra le soluzioni possibili ecco che allora spunta l'ipotesi di vedere Hirving Lozano nelle vesti di centravanti, per dare maggiore profondità, imprevedibilità e velocità all'attacco in assenza di Osimhen. Spalletti ha già schierato qualche volta in passato il messicano nelle inedite vesti di punta centrale, come in occasione del successo in casa del Genoa per 2-1 nel campionato scorso.