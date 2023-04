Milan-Napoli, le ultime in casa azzurra: Raspadori torna in gruppo, lavoro individuale per Osimhen

Allenamento a Castel Volturno alla vigilia di Milan-Napoli per gli azzurri. Spalletti è alle prese con l'emergenza attacco in vista della gara di andata dei quarti di finale di Champions League contro i rossoneri.

Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo e sarà regolarmente del match. Situazione diversa per Osimhen, che ha svolto lavoro individuale in campo e dunque a questo punto non parteciperà alla trasferta in terra lombarda.

Simeone, invece, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro.