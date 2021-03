Milan-Napoli, Gattuso spera: con i rossoneri può arrivare il recupero tanto atteso

Gennaro Gattuso può sperare. In vista della trasferta di San Siro contro il Milan, infatti, il tecnico del Napoli potrebbe avere nuovamente a disposizione Hirving Lozano, assente dal match di campionato contro la Juventus giocato al Maradona il 13 febbraio scorso.

L'attaccante messicano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Petagna, il cui recupero per l'incontro con i rossoneri appare molto difficile.

Intanto domenica sera al Meazza a dirigere il match sarà l'arbitro Pasqua di Tivoli. Assistenti: Costanzo-Vecchi. IV Uomo: Abisso. VAR: Mazzoleni-Paganessi.

Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati mercoledì ai componenti del gruppo squadra azzurro.