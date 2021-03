Napoli, è ancora emergenza in difesa: Gattuso a Milano con gli uomini contati

E’ ancora emergenza in difesa per il Napoli. Uomini contati per la retroguardia azzurra in vista del match contro il Milan. Gattuso dovrà, infatti, rinunciare agli infortunati Manolas, Rrahmani e Ghoulam per la sfida di San Siro. Convocati i giovani Costanzo e Zedadka per rinforzare la rosa.

Rrahmani, in seguito ad un fastidio muscolare avvertito venerdì in allenamento, dopo gli esami diagnostici effettuati sabato mattina presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una elongazione del bicipite femorale destro. Sarà rivalutato tra 10 giorni. Manolas ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ancora assenti in attacco Lozano e Petagna.

Questo l’elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Costanzo, Zedadka, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi.