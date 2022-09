Milan e Napoli scenderanno in campo domenica 18 settembre a San Siro per il big match della settima giornata di Serie A. Il calcio d'inizio è fissato per le 20.45.

L'incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. La telecronaca della partita sarà a cura di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico dell'ex centrocampista della Nazionale Marco Parolo.