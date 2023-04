Milan-Napoli, luci a San Siro: scelta a sorpresa di Spalletti per l'attacco | DIRETTA

Milan e Napoli scendono in campo a San Siro per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. E' la prima volta nella storia che azzurri e rossoneri si affrontano in Europa. A dirigere l'attesissimo match sarà il fischietto romeno Istvan Kovacs, che ha già arbitrato la squadra partenopea in due occasioni in passato: Genk-Napoli 0-0 (Champions League 2019-2020) e Barcellona-Napoli 1-1 (Europa League 2022-2023).

Le scelte degli allenatori

Spalletti si affida, nell'inedito ruolo di centravanti, ad Elmas, che però potrebbe scambiarsi di tanto in tanto con Lozano, che vince il ballottaggio con Politano. In difesa a sinistra c'è Mario Rui e non Olivera. Pioli conferma, invece, l'undici sceso in campo al Maradona in occasione della gara di campionato vinta dai rossoneri per 4-0.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Il rammarico di Simeone

"Fa tanto male saltare questa partita. Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti! Oggi sarò un tifoso napoletano in più, con grande fiducia nella squadra mentre lavoro sodo per ritornare presto! Grazie a tutti per il vostro grande sostegno. Forza Napoli". Questo il tweet dell'attaccante azzurro Giovanni Simeone, assente per infortunio.

Milan-Napoli secondo incasso italiano più alto di sempre

Milan-Napoli si avvia ad essere il secondo incasso più alto nella storia per una partita di calcio in Italia. A San Siro sono attesi 75.000 spettatori, per un incasso previsto di 8 milioni di euro, un milione circa in meno del record assoluto di 9.133.842 euro registrato per l'ottavo di finale di Champions del Milan contro il Tottenham, il 14 marzo scorso, come ricorda Dire.