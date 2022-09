Milan-Napoli, Spalletti: "Le due squadre si assomigliano, sarà una bella partita per il calcio italiano" | VIDEO

"Sia noi che il Milan stiamo bene come condizione. Si sfidano due squadre che cercano sempre la vittoria. Sarà una bella partita per il calcio italiano. Napoli e Milan si assomigliano come concezione di gioco, lo ha detto anche Pioli. Loro sono i campioni d'Italia. Se vogliamo riuscire a spuntarla, dobbiamo essere più aggressivi di loro e stare attenti a non perdere la palla, perchè loro sanno ribaltare subito la situazione e attaccare gli spazi". Così Luciano Spalletti ha presentato nel corso della conferenza stampa di vigilia a Castel Volturno Milan-Napoli, big match della settima giornata di Serie A.

Il tecnico azzurro ha parlato anche della questione rigorista: "Noi scegliamo un novero in base alla squadra titolare. Con lo Spezia era Politano e il secondo Elmas, per esempio. Domani prenderemo una decisione in base agli uomini che andranno in campo. Diciamo che abbiamo vari calciatori che possono andare sul dischetto".

La conferenza stampa integrale di Spalletti con tutte le dichiarazioni tratta dal canale ufficiale Youtube della Ssc Napoli: