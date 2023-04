Spalletti: "100% di possibilità di avere Osimhen al ritorno. Non ho rimpianti per stasera"

"Non ho rimpianti stasera. Devo prendere atto di quello che succede nelle partite, senza portarsi dietro gli episodi perché servono solo a sporcare quello che deve essere il modo di ragionare ed il lavoro che bisogna andare a fare. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, che sono professionisti eccezionali". Così Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli.

Il tecnico azzurro ha commentato la prestazione di Elmas, schierato nell'inedito ruolo di centravanti: "Elmas ha contributo a non far mai iniziare in modo corretto l’azione al Milan. Ha corso tantissimo. Li ha costretti a fare un gioco meno pulito, con una pressione costante".

Spalletti si è anche detto pienamente ottimista sull'impiego di Osimhen nella gara di ritorno: "Osimhen? Le possibilità di averlo al ritorno sono il 100%, perché la programmazione prevedeva questo e non lo rischieremo neanche sabato prossimo in campionato".

In conclusione l'allenatore del Napoli ha risposto anche ad una domanda sul tifo azzurro: "Cosa mi aspetto al Maradona al ritorno? Quello che è successo in campionato contro il Milan è una cosa che non sono riuscito ancora a capire. Abbiamo giocato in un clima inspiegabile, che non ha aiutato una squadra che sta provando a riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni. Se dovesse succedere di nuovo anche in Champions al ritorno, vado via dalla panchina".