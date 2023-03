Champions League, Baresi: "Napoli avversario molto difficile, ma il Milan ha storia ed esperienza"

Il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi ha commentato ai microfoni di Sportmediaset il sorteggio di Nyon: "Il Napoli sarà un avversario molto difficile, sta attraversando un'annata straordinaria e un grande percorso. Sta giocando veramente bene, saranno partite aperte in cui dovremo alzare il livello e fare grandi prestazioni. Per andare avanti servirà altro. Le competizioni europee sono sempre particolari e diverse dal campionato, dove stanno dimostrando di essere superiori a tutti, con prestazioni impressionanti. Bisogna rispettarli. Il Milan però ha una storia e ce la giocheremo".

"Osimhen? Ha dimostrato di essere un grande finalizzatore, fa gol in tutti i modi e va tenuto lontano dall'area. Non è solo lui però: il Napoli crea molte occasioni di qualità. Vanno tenuti in grande considerazione. In Champions il livello si alza, lo sappiamo tutti. La squadra ha fatto un percorso molto buono, siamo ai quarti di Champions e vogliamo sognare ancora, pensando positivo. Il Milan ha storia, esperienza e una squadra che può fare molto bene. La storia aiuta sicuramente in Champions. Se giochi al Milan sai di avere certe responsabilità, conosci la storia... Il cammino nostro è stato molto buono. Purtroppo un'italiana si fermerà ma abbiamo tutto per creare problemi anche al Napoli", ha concluso Baresi.