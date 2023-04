Verso Milan-Napoli, le ultime da Castel Volturno: lavoro individuale per Raspadori e Osimhen

Dopo una giornata di riposo, il Napoli ha ripreso lunedì gli allenamenti a Castel Volturno in preparazione dell'attesissima sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

Le maggiori preoccupazione Spalletti le ha in attacco, con Simeone, fuori causa, che ha fatto solo terapie. Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra, mentre Raspadori, rientrato di recente dopo un lungo stop, ha svolto lavoro individuale in campo.

Martedì giornata decisiva per capire chi avrà a disposizione il tecnico azzurro nel reparto avanzato per la trasferta contro i rossoneri.