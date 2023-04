Milan-Napoli, Elmas: "Arbitraggio incredibile, una cosa mai vista"

"Possiamo ribaltarla perché abbiamo giocatori forti, un allenatore forte e un carattere forte. Testa a sabato, poi penseremo al Milan". Così il centrocampista del Napoli Elif Elmas ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity dopo il match di andata di Champions League contro i rossoneri.

"Quanto sarà dura senza Anguissa e Kim al ritorno? Tutte le partite sono dure e mancheranno giocatori importanti, ma dovremo rialzarci subito e vedremo cosa farà il mister al Maradona. Non so cosa dire dell'arbitraggio, è una cosa incredibile. Ha ammonito tutti i nostri giocatori, loro hanno commesso gli stessi falli nostri ma nessun giallo. Una cosa mai vista, anche per questo a un certo punto in campo eravamo nervosi", ha aggiunto l'azzurro.