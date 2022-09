Luci a San Siro: il Napoli a Milano per un'altra grande notte di calcio

I riflettori del mondo del calcio saranno puntati questa sera sullo stadio Giuseppe Meazza per Milan-Napoli, il big match della settimana giornata del campionato di Serie A. Copertura planetaria per la sfida tra azzurri e rossoneri, attualmente appaiati in classifica, con tantissime emittenti televisive che trasmetteranno l'incontro in tutti e 5 i continenti.

"Sia noi che il Milan stiamo bene come condizione. Si sfidano due squadre che cercano sempre la vittoria. Sarà una bella partita per il calcio italiano. Napoli e Milan si assomigliano come concezione di gioco, lo ha detto anche Pioli. Loro sono i campioni d'Italia. Se vogliamo riuscire a spuntarla, dobbiamo essere più aggressivi di loro e stare attenti a non perdere la palla, perchè loro sanno ribaltare subito la situazione e attaccare gli spazi". Così Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa di vigilia. Il tecnico azzurro non sarà in panchina a San Siro a causa della squalifica inflittagli dal Giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel finale del match contro lo Spezia. A guidare Di Lorenzo e compagni ci sarà il vice Domenichini.

Osimhen e Leao i grandi assenti

Spalletti recupera Lozano, assente nella trasferta di Champions League a Glasgow, ma deve rinunciare ancora all'infortunato Osimhen, che rientrerà solamente dopo la sosta per le nazionali. Non va meglio a Pioli che dovrà rinunciare allo squalificato Leao e agli infortunati Rebic e Origi, oltre che ai lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi.

Le statistiche di Milan-Napoli

I dati statistici più interessanti su Milan-Napoli diffusi dalla Lega Serie A:

* Il Milan ha vinto l’ultima partita di campionato contro il Napoli, dopo una serie di due sconfitte consecutive; i rossoneri non vincono due gare di fila con i partenopei dal 2010/11, con Massimiliano Allegri in panchina.

* Il Milan ha perso le ultime due partite casalinghe di campionato contro il Napoli, entrambe con il punteggio di 1-0; solo nel 1979 i rossoneri sono arrivati a tre sconfitte interne consecutive contro i partenopei in Serie A TIM, mai a tre sfide di fila senza reti.

* Il Milan è imbattuto da 22 partite in Serie A TIM, grazie a 15 vittorie e sette pareggi; per i rossoneri è la serie più lunga dalla striscia di 27 gare senza sconfitte raggiunta nel gennaio 2021.

* Il Milan ha vinto le ultime sei partite casalinghe in Serie A TIM, mantenendo quattro volte la porta inviolata nel periodo; è dal 2013 che la squadra rossonera non arriva a sette successi interni consecutivi (otto in quel caso) – quella serie, tuttavia, si fermò con un pareggio contro il Napoli.

* Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime nove gare di campionato (0.4 gol subiti a partita), tante volte quante nelle precedenti 25 (media di 1.1 reti concesse).

* Il Napoli ha ottenuto sette punti nelle prime tre trasferte di questo torneo; la squadra partenopea potrebbe rimanere imbattuta nelle prime quattro gare esterne di un campionato di Serie A TIM per la terza stagione di fila, risultato mai raggiunto in precedenza.

* Il Napoli è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato (60) ed è prima anche per conclusioni in seguito a queste situazione di gioco (13).

* Solo il Milan (sette) ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio rispetto al Napoli (sei) in questo campionato di Serie A TIM.

* Negli ultimi due campionati di Serie A TIM, Rafael Leão ha saltato quattro partite; senza l’esterno, il Milan ha una percentuale di successi del 50% e una media punti di 1.8, dati che salgono a 70% e 2.3 con lui in campo.

* Il Milan è la vittima preferita di Piotr Zielinski in Serie A TIM; il centrocampista del Napoli ha realizzato quattro reti contro i rossoneri nel massimo campionato, tutte concentrate nelle prime 10 sfide, essendo rimasto a secco nelle ultime sette – contro gli avversari di giornata ha anche realizzato la sua prima doppietta nella competizione, il 25 agosto 2018.

La sestina arbitrale

Sarà l'arbitro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A, in programma domenica sera a San Siro. Il fischietto romano sarà coadiuvato dagli assistenti Preti e Berti.Quarto uomo Dionisi. Al Var ci sarà Irrati, assistito da Giallatini.

L'ultimo precedente di Mariani con gli azzurri risale al 10 aprile scorso, quando la Fiorentina vinse al Maradona per 3-2.

Minuto di raccoglimento prima del fischio d'inizio

Prima del fischio d'inizio di Milan-Napoli, come per tutti i match dei campionati di calcio in programma nel fine settimana, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione nelle Marche.